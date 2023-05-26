Samsun'da traktörle demir korkuluk arasına sıkışan kişi hastanede öldü
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Samsun'un Atakum ilçesinde traktörle demir korkuluk arasına sıkışan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde traktörle demir korkuluk arasına sıkışan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz (69), Çakırlar Mahallesi 6511 Sokak'ta 55 AE 330 plakalı traktörünü binmeden çalıştırmak istedi.
Hareket eden traktörle komşusuna ait bahçenin demir korkuluğu arasına sıkışan Yılmaz, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel