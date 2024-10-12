Samsun'da Traktör Şarampole Düştü, Sürücü Ağır Yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 yaşındaki sürücü, kullandığı traktörle şarampole düştü. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Kayalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Hasan D'nin kullandığı 55 TF 390 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolundan şarampole düştü.
Araçtan savrulan sürücü yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.