Samsun'da traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör şarampole devrildi ve sürücü Abdullah Talip Bedirhan hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Öğürlü Mahallesi Taşlık mevkisinde 76 yaşındaki Abdullah Talip Bedirhan yönetimindeki 05 KD 336 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Bedirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.