Samsun'da traktör ile tırmık arasına sıkışan kişi öldü

Samsun'un Asarcık ilçesinde traktör kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uluköy Mahallesi'nde Şerif Arkan (72), kendisine ait traktörün arkasına tırmık takmak istediği sırada traktör ile tırmık arasında sıkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkan'ın cenazesi otopsi için Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.