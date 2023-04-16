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Samsun'da traktör ile tırmık arasına sıkışan kişi öldü

Samsun'da traktör ile tırmık arasına sıkışan kişi öldü

Güncel Haberler

Samsun'un Asarcık ilçesinde traktör kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Asarcık ilçesinde traktör kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uluköy Mahallesi'nde Şerif Arkan (72), kendisine ait traktörün arkasına tırmık takmak istediği sırada traktör ile tırmık arasında sıkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkan'ın cenazesi otopsi için Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asarcık Uluköy Samsun Güncel Haberler

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