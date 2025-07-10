Samsun'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu 22 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

S.Ç'nin (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, Akbelen Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü kadın, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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