Samsun'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Olgun (44) idaresindeki traktörle seyir halindeyken traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Olgun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN