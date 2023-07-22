Samsun'da trafikte aşırı hız yapan motosiklet sürücüsüne trafik polisinden duygusal uyarı

Samsun'da trafikte aşırı hız yaparak canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım tarafından duygusal bir uyarı yapıldı. Polis memuru Yıldırım'ın uyarısı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve İçişleri Bakanı tarafından tebrik edildi.

Samsun'da trafikte aşırı hız yaparak canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne adeta 'baba gibi' öğüt veren trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım(43), "Kendisi gözyaşlarını tutamadı, ben de çok duygulandım" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 15 yıllık polis memuru Alper Gökhan Yıldırım, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Şahin polisi Yıldırım, 27 yaşındaki motosikletli Muhammet Fatih Ukte'ye (27) bir baba gibi öğüt verdi. Sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüsü milyonların gönlünü fethetti. Herkesi duygulandıran görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polis memurunu telefonla arayarak tebrik etti.

"Ailelerine, sevdiklerine biz bunları anlatmak zorlanıyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan şahin polisi Alper Gökhan Yıldırım, "Kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştiren bir motosiklet sürücünü fark etmem üzerine kendisini ikaz etmek istedim. Yaptığı hareketler sonucunda yaralamalı kazalar, bunun sonucunda da herhangi bir can kaybı, uzuv kaybı olabilirdi. Ailesine, sevdiklerine biz bunları anlatmakta zorlanırdık. Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak kuralları harfiyen uyguluyoruz. İnsanlarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için çaba sarf ediyoruz. Bu diyalog sonrası kendisi gözyaşlarını tutamadı. Ben de onu görünce çok duygulandım" diye konuştu.

Trafikte yapılan hatalar ve ihlallerin telafisi olmayan sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bunların olmaması ve hepimizin aileleri olması münasebetiyle kendisini ikaz etmek, yapmış olduğu davranışların bir olumsuzluğa dönüşmemesi adına kendisini uyarmak istedim. Kendisi de ben de çok duygulandım. Önemli olan onun hayata tutunması, gülen yüzünü görmemizdir. Sürücüler lütfen kurallara uysunlar, ihlal yapmasınlar" şeklinde konuştu. - SAMSUN