Samsun'da Trafik Levhalarına Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, trafik levhalarına çarptıktan sonra sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, belediye ekipleri de yola savrulan parçaları temizledi.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik levhalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak'ta Mihriban A. yönetimindeki 55 AIJ 371 plakalı otomobil kaldırımda bulunan trafik levhalarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobil çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilirken, belediye ekipleri yola savrulan parçaları kaldırdı.