Samsun'da Trafik Kazasının Sanığı Tahliye Edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobilin sürücüsü, tahliye edildi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.Ç. (28) ile avukatı katıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun (75) kazadan yaralı kurtulan eşi Gülnaz Bekiroğlu (65) ve taraf avukatları ise duruşmaya mazeret dilekçesi vererek gelmedi.

Sanık K.Ç. savunmasında, olay günü içki içtiği için çok pişman olduğunu belirterek, "Bu olay nedeniyle vicdan azabı çekiyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise henüz delillerin toplanmaması ve İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden raporunun gelmemesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ancak savunmasının alınmış, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alarak oy çokluğuyla tahliyesine hükmetti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

K.Ç.'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, geçen yıl 5 Aralık'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu yaşamını yitirmişti.