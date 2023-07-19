Samsun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis tarafından yakalandı.