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Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden E.U. (64) idaresindeki 55 AHA 918 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden İ.B. (38) yönetimindeki 34 FGG 646 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan N.U. (64) ve Y.B. (34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Tragger Samsun Ordu Güncel Haberler

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