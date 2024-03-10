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Samsun'da trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile eşi hafif yaralanırken, bir yaşındaki bebek ise ağır yaralandı ve kurtarılamadı. Kazanın nedeni ise sürücünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracın kontrolden çıkması olarak belirtildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Kavak'tan Samsun istikametine giden Süleyman Kabadayı idaresindeki 19 BC 099 plakalı otomobil, Gürgendağ mevkisinde iddiaya göre sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada sürücü ile eşi Duygu, çocukları Asaf Kabadayı (5) hafif, bir yaşındaki Ömer Kabadayı ise ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Kabadayı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kabadayı'nın, Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu, Çorum'dan Samsun'a yıllık izin dönüşünde olduğu öğrenildi.

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden bebek, Çorum Akşamseddin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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