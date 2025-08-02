Samsun'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, kamyonetin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde, Ordu istikametinde ilerleyen Mustafa A. (45) idaresindeki 55 DS 439 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 33 CDN 49 plakalı tırın 33 BFH 18 plakalı dorsesine çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Samet Zengin (19) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı, sağlık görevlilerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.