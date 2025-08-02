Samsun'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde, kamyonetin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde, Ordu istikametinde ilerleyen Mustafa A. (45) idaresindeki 55 DS 439 plakalı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 33 CDN 49 plakalı tırın 33 BFH 18 plakalı dorsesine çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Samet Zengin (19) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı, sağlık görevlilerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.