Samsun'da Trafik Kazası Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde yönetimindeki otomobille çarptığı araçta bir kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı. Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam'da yönetimindeki otomobille bir araca çarpıp kaçtığı öne sürülen otomobilin sürücüsü M.K'yi (39) Yakakent ilçe merkezinde saklandığı evde yakaladı. Çarptığı araçta bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan sürücü M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alaçam ilçesinde dün, M.K. yönetimindeki otomobille, Samsun-Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde Mahmut Baş'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. M.K. otomobiliyle kaza yerinden kaçarken diğer araçta sürücünün yanındaki annesi Gülcihan Baş (66) hayatını kaybetmişti.