Samsun'da bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen trafik kazasının ardından çıkan kargaşada bir kişiyi darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, plakaları belirlenemeyen araçların çarpışması sonucunda yaşandı.
Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen A.K. (21) idaresindeki otomobil ile E.Ü. (23) yönetimindeki cip, Yenimahalle Mahallesi Vatan Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazanın ardından çıkan tartışmada A.K. ile yanında bulunan B.K. (23) ve B.K.l. (31), aracından indirdikleri E.Ü'yü darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.K, B.K. ve B.K.l'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.K.l. gözaltına alınırken polis aracının camını kırarak polis memurlarına da mukavemette bulundu.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.