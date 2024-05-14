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Samsun'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet, kamyonetle çarpıştıktan sonra trafik levhasına ve diğer araçlara çarparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

İlhan Kerem Keskin (21) yönetimindeki 55 ALH 610 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında Nurullah Yürük'ün (45) kullandığı 55 FL 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, önce trafik levhasına, ardından karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ile hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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