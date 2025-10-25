Samsun'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kavak ilçesinde bir otomobil, tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Otomobil sürücüsü Kadir Gökmen Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kadir Gökmen Şahin (23) idaresindeki 55 BV 530 plakalı otomobil, Mahmutlu mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Uysal'ın (26) kullandığı 31 ASB 433 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.