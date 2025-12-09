Samsun'da trafik kazasında 2 kişiyi darbeden zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü, otomobilin içerisindekileri darbederek olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, şüpheliyi yakaladı.
Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazasında 2 kişiyi darbeden belediye çalışanı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde araştırma görevlisi F.M'nin kullandığı otomobil ile Atakum Belediyesinde çalışan işçi O.Ş.Y. (23) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazanın ardından çıkan tartışmada, motosiklet sürücüsü, F.M. ile yanındaki G.M'yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.
F.M. ile G.M, hastanede darp raporu aldıktan sonra O.Ş.Y. hakkında şikayetçi oldu.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel