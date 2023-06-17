Samsun'da Trafik Kazası: 7'si Ağır 9 Kişi Yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu karakolu 36. kilometresi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Kaşıkçı idaresindeki 06 DOF 07 plakalı panelvan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton kısmına çarpıp savrulup devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Kemal Kaşıkçı, Hiranur Kaşıkcı, Fatmanur Ecrin Kılıç, Elif Nur Kılıç, Medinenur Kılıç, Kadir Kılıç ve Fatma Kılıç ağır yaralanırken, Ümit Kılıç ile Alpaslan Kaşıkçı ise hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN