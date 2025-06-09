Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda, Nailcan Yasir Taşkın idaresindeki 55 NT 002 plakalı otomobil ile Ahmet Emre Özbey yönetimindeki 06 EV 2780 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Melih Makaracı, Ubeyt Berk Taşkın ve Didem Taşkın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel