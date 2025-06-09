Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 NT 002 ile 06 EV 2780 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel