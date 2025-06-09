Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 NT 002 ile 06 EV 2780 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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