Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ferhat Ö. (32) idaresindeki 55 AJA 104 plakalı hafif ticari araç ile Ulviye Ö. (57) yönetimindeki 55 GV 849 plakalı otomobil Alibeyli mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Ferhat Ö. ve Ulviye Ö. ile otomobilde bulunan Huriye Ö. (59) ve Duriye İ. (58) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.