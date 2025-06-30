Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza 4 kişi, yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 928'inci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Burak D. (33) yönetimindeki 55 ES 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Mustafa K. (38) idaresindeki 55 BHR 44 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Burak D. ve Mustafa K. ile eşi Dilek K. (34), çocukları A.K. (4) ve Ç.K. (4) yaralandı. Mustafa K. ile ailesi kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gidip, tedaviye alındı. Burak D. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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