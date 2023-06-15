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Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayla Orhan idaresindeki 55 BCN 91 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarpıp savruldu. Kazada, araç sürücüsü Ayla Orhan ile Şengül Erkan, Gamze Güneş ve Umut Dağcı yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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