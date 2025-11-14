Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yusuf A'nın kullandığı 55 ASH 416 plakalı kamyonet, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Metin A. idaresindeki 34 BTT 879 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobilin kavşakta bariyere saplanarak durabildiği kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Sevim A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel