Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında otomobil ve tır bulunuyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.F. (39) idaresindeki 52 LK 165 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden R.A. (45) yönetimindeki 52 AG 460 plakalı tıra arkadan çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçerek İ.B'nin (35) kullandığı 62 KR 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 62 KR 198 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.B. (34) ve E.B. (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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