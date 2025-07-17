Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis memurlarının da bulunduğu bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Resmi ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı G.E. (39) idaresindeki 55 A 7732 plakalı resmi ekip aracı, İlkadim Bulvarı kavşağında B.A. (34) yönetimindeki 55 ANH 907 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada polis memurları G.E. ve İ.K. (52) ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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