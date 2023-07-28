Samsun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil takla atarak ters döndü. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Vezirköprü'den Samsun istikametine seyreden A.V. idaresindeki 57 AAB 968 plakalı tır, Vezirköprü Güvenbeli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan S.Y. (36) idaresindeki 55 AET 991 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada araçta sıkışan sürücü S.Y. ile R.Ş. (30), A.Ş. (8), Z.Z.Ş. (6), K.Y. (64) ve E.Y. (12) Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekip tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.