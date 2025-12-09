Haberler

Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç aracın karıştığı olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Samsun'un Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 34 EKC 900 plakalı kamyon ile T.D. idaresindeki 34 RK 6391 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeritte seyreden T.T'nin kullandığı 55 ANS 547 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 RK 6391 plakalı araçtaki S.K. (62) ve S.N.D. (80) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
