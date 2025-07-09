Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında SUV tipi araçla traktör çarpıştı. İki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Recep Önder'in (43) kullandığı 55 RS 643 plakalı SUV tipi araç, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi'nde, Bilal Duran (57) yönetimindeki 55 AHC 626 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel