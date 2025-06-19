Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 30 yaşındaki Büşra D. ve 70 yaşındaki Fatma D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda hafif ticari araç ve cip ile iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada otomobillerden birinde bulunan Büşra D. (30) ve Fatma D. (70) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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