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Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yayaya sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 10 AKY 888 plakalı motosiklet, Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.A'ya çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki 07 LMP 67 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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