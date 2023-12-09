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Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 13:55 Son Güncelleme: 13:56 Abone Ol

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hilal S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Melek S. yaralandı. Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.