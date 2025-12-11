Haberler

Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobil, tıra ve park halindeki minibüse çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 52 EP 621 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde V.Ç. yönetimindeki 55 RK 117 plakalı tır ile yol kenarında park halinde bulunan 55 ACV 830 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan K.A, 112 Acil SAğlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
