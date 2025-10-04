Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet uçurumdan yuvarlandı ve 18 yaşındaki B.A. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.A. (43) idaresindeki 34 MIH 134 plakalı kamyonet, Kestanepınar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazada kamyonette bulunan B.A.(18) yaralandı. B.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
