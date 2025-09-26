Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarına savruldu. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.E. (50) idaresindeki 55 SP 188 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çelikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel