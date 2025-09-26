Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarına savruldu. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.E. (50) idaresindeki 55 SP 188 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çelikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.