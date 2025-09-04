Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
C.Ö.(51) idaresindeki W55835N yabancı plakalı otomobil, Sefalı mevkiinde, C.S.(43) yönetimindeki 17 RR 941 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan M.S.(66) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel