Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 76 yaşındaki bir yolcu yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural K. (25) idaresindeki 61 ADN 808 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Esengül D. (55) yönetimindeki 52 ACH 371 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Dursun Hatun Ç. (76) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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