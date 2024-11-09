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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nefer Eren idaresindeki 05 ACP 841 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta Mustafa Kılıç yönetimindeki 60 HF 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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