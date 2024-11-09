Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nefer Eren idaresindeki 05 ACP 841 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta Mustafa Kılıç yönetimindeki 60 HF 412 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.