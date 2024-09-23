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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bafra ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 22 yaşındaki sürücünün alkol muayenesinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Cenker Nami A. (22) yönetimindeki 55 EC 610 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aynı istikamete giden Necdet G. idaresindeki 55 AIT 23 plakalı otomobile, ardından refüjdeki bariyerlere ve üst geçidin ayağına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Cenker Nami A, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün alkol muayenesinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

samsun

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