Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Dinç(63) yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fadime Dinç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Dinç idaresindeki 07 ANV 24 plakalı otomobil Gökçeboğaz mevkisinde kavşaktan dönmek isterken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Dinç(63) yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fadime Dinç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN