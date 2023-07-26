Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop Karayolu Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop istikametine seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki 34 TB 5535 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Çarpmanın etkisiyle kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN