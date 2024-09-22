Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada bir sürücü olay yerinden kaçtı.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde, Vezirköprü istikametine gitmekte olan Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı araç ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevilay, Emine ve Yeter B. ile araçta bulunan Enes S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 51 yaşındaki Sevilay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü Alpay Ş'nin yaralı halde kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin B'nin, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Ekipler, kısa süreli çalışma sonrası yaralı Alpay Ş'yi yakalayarak Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sürücünün, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Güvenlik 3-sayfa trafik samsun Güncel Ulaşım Havza Yaşam Kaza

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });