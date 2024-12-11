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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Z.F.S. (59) yönetimindeki 55 ZC 331 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisindeki kavşakta T.B'nin (58) kullandığı 55 AIJ 629 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sebahat S, yolda yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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