Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsünün Ahmet Ö. olduğu öğrenilen 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile otomobildeki Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Yusuf Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
