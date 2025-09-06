Haberler

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Eğercili mevkisinde meydana geldi. T.E.Y. (19) yönetimindeki 55 AP 260 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halinde iken kavşaktan yola çıkan T.B. (33) yönetimindeki 61 AFG 183 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada cip sürücüsü T.B. ile araçta bulunan Ö.B. (40) ve otomobil sürücüsü T.E.Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. T.E.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

