Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaraladığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İki gün önce Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 NS 388 plakalı otomobil, Yakacık mevkisinde aynı istikamete seyir halinde olan Mahmut Baş'ın(46) kullandığı 55 AIY 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 55 AIY 877 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Baş yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcihan Baş (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan ve yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen 55 NS 388 plakalı otomobil sürücüsü Murat K., kazadan 4 saat sonra Yakakent'te saklandığı arkadaşının evinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Murat K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Murat K.'nin 10 gün önce Yakakent'te yapılan uygulamada "alkollü araç kullanmaktan" hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetinin alındığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın hızla çarpma ve Gülcihan Baş'ın evin bahçesine uçma anı yer alıyor. - SAMSUN