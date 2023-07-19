Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarptı. Yaralı ve hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 NS 388 plakalı otomobil, Yakacık mevkisinde aynı istikamete seyir halinde olan Mahmut Baş'ın(46) kullandığı 55 AIY 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 55 AIY 877 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Baş yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcihan Baş (66) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 55 NS 388 plakalı otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN