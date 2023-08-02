Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İki araç çarpışması sonucu otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.