Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İki araç çarpışması sonucu otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa V. yönetimindeki 06 EMC 85 plakalı otomobil, Sefa Y. yönetimindeki 07 FOA 93 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Nizamettin V. yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN