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Samsun'da Trafik Kazası: 1'i Bebek 6 Kişi Yaralandı

Samsun'da Trafik Kazası: 1'i Bebek 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Samsun yönüne giden Ali K. idaresindeki 55 T 6190 plakalı taksi, Dörtyol mevkisinde, Ülken A. yönetimindeki 55 BT 433 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüsü Ali K. ile takside yolcu olarak bulunan Tunahan Ş, Enes K. ve otomobildeki Murat Ç, Emine Ç. ve bebek Mihra Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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